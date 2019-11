Meet&greet: l'abbraccio dei tifosi per Theo

Tanto entusiasmo al Milan Store di Galleria San Carlo ieri sera per il Meet&Greet organizzato in compagnia del difensore rossonero Hernandez. Theo ha incontrato e salutato tantissimi tifosi, firmando autografi e magliette e catalizzando l'attenzione dei numerosissimi tifosi accorsi nel pieno centro di Milano. Theo, alla sua prima stagione in rossonero ma molto positivo in questi primi mesi, ha da subito conquistato l'apprezzamento del tifo milanista, confermato ieri sera dall'entusiasmo che lo ha circondato per tutto il Meet&Greet.