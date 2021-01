Meite apostrofa: “Sono qui per provare ad essere titolare"

Soualiho Meitè, centrocampista del Milan, ha parlato così nel giorno della sua presentazione al suo nuovo pubblico: "Ero molto contento quando ho saputo dell'interesse del Milan, c'erano altre squadre che mi volevano ma appena ho sentito il Milan non ho pensato ad altre squadre. Titolare? Credo in me, il calcio è uno sport di concorrenza. Sono qui per provare ad essere titolare".