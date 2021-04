Mercato Milan, Dalot tornerà al Manchester United a fine stagione

Come riportato dai colleghi di calciomercato.com, Diogo Dalot al termine della stagione, tornerà al Manchester United. Sono state 25 per ora le partite giocate dal terzino portoghese con il Milan, condite da 2 gol e 2 assist. Mai però Dalot ha convinto in pieno la dirigenza rossonera, tant’è, che, in mancanza di Davide Calabria nelle ultime settimane, mister Stefano Pioli li ha preferito Alexis Saelemaekers o Pierre Kalulu nel ruolo di terzino destro. Dalot farà rientro al Manchester United, e la coppia Paolo Maldini-Frederic Massara sta già lavorando per individuare il giusto profilo da prendere nel ruolo.