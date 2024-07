Mercato Milan, Furlani: "Ci stiamo muovendo su obiettivi molto mirati. Samardzic e Fofana? Buoni giocatori, ma non ci focalizziamo su un solo giocatore"

In merito al mercato estivo del Milan, l'ad rossonero Giorgio Furlani ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Sappiamo ciò che stiamo facendo e non ci facciamo distrarre da nomi e voci che circolano. Un anno fa sul mercato non siamo stati timidi, ma è chiaro che avevamo bisogno di rifare mezza squadra. Quest’anno quell’esigenza non c’è per cui ci stiamo muovendo su obiettivi molto mirati. Il centravanti l’abbiamo già preso.

Samardzic e Fofana? Buoni giocatori, ma non ci focalizziamo su un solo giocatore perché non si fa così, vediamo quali situazioni si sviluppano al meglio. Ripeto, l’estate 2024 è molto diversa da quella del 2023".