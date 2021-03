Mercato Milan, il Bologna vuole 20 milioni per lasciar partire Orsolini

Stando a quanto scritto da Tuttosport, il Bologna, per lasciar partire Riccardo Orsolini, vuole 20 milioni di euro. L’esterno rossoblu, che piace al Milan, ha il contratto in scadenza con gli emiliani nel giugno 2023. Per questo motivo, con 2 anni di contratto ancora davanti, il Bologna spara alto. L’interesse del Milan è reale, ma sicuramente Paolo Maldini e i suoi collaboratori cercheranno di abbassare le richieste del club allenato da Sinisa Mihajlovic. Orsolini in questa stagione ha giocato per ora 26 partite fra campionato e Coppa Italia, segnando 6 gol e fornendo 4 assist ai compagni.