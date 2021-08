Messi è arrivato a Barcellona: si avvicina la firma sul nuovo contratto

Il momento che i tifosi del Barcellona stavano aspettando a lungo sembra essere finalmente arrivato. Come riporta Cadena COPE, con tanto di video dell’inviato all’aeroporto El Prat, il fenomeno Lionel Messi è atterrato a Barcellona, dove firmerà il contratto che vedrà prolungata l’avventura in blaugrana cominciata da professionista nel 2004. Il presidente Laporta vorrebbe assistere ad un suo discorso da capitano in occasione del Trofeo Gamper di domenica contro la Juventus.