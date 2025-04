MIL-ATA (0-1): entra De Ketelaere, accoglienza indifferente del pubblico rossonero

Al minuto 80 della gara tra Milan-Atalanta è il momento dell'ex Charles De Ketelaere, che ha recuperato in extremis per questa gara. Il calciatore belga entra in campo al posto di un altro ex della partita come Mario Pasalic. Accoglienza indifferente dei tifosi rossoneri nei confronti dell'ex colpo di mercato del Diavolo.

MILAN - ATALANTA 0-1

Marcatori: 62' Ederson (A)

LE FORMAZIONI

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez (75' Joao Felix), Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic (75' Sottil), Leao; Jovic (75' Abraham). A disp.: Torriani, Sportiello, Florenzi, Bartesaghi, Terracciano, Thiaw, Musah, Bondo, Chukwueze, Gimenez. All. Sergio Conceiçao

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Zappacosta (59' Kossounou), Hien, Djimsiti (59' Toloi); Bellanova, de Roon, Ederson, Cuadrado (59' Ruggeri); Pasalic; Retegui, Lookman. A disp.: Rui Patricio, Rossi, Suleman, De Ketelaere, Samardzic, Brescianini, Maldini. All. Gian Piero Gasperini