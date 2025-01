MIL-GIR (0-0): clamoroso! Royal infortunato e costretto a uscire. Entra Calabria

vedi letture

Clamoroso a San Siro: infortunio per Emerson Royal dopo un minuto e mezzo! Il terzino brasiliano, al centro di insistenti voci di mercato in questi giorni e sul piede di partenza, si è fermato dopo uno scatto nel tentativo di rincorrere un avversario. Dalle prime immagini sembra un infortunio di natura muscolare. Primo cambio per Conceicao che al quarto minuto manda dentro Davide Calabria e strategie di mercato (forse) da rivedere.