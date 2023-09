MIL-LAZ (0-0): problemi per Loftus-Cheek, entra Musah

vedi letture

Al minuto 28 di Milan-Lazio problemi per Loftus-Cheek, costretto ad uscire dal campo per un fastidio muscolare. Primo cambio obbligato per mister Pioli, che fa entrare Yunus Musah. L'inglese ha abbandonato direttamente il campo dirigendosi negli spogliatoio. Molto intristito per l'infortunio, probabilmente muscolare.