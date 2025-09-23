MIL-LEC (1-0): habemus Bebote! Il messicano si sblocca col Lecce in dieci

Il Milan ha approcciato bene questo sedicesimo di finale: cinque palle gol nitide ma nessun gol, anche per errori clamorosi. Finalmente, alla sesta occasione, Santiago Gimenez ha trovato il suo primo gol della stagione e la rete che porta avanti il Diavolo. Bel cross di Bartesaghi dalla sinistra, il secondo din questo primo tempo, per il centravanti messicano che tutto solo a porta vuota non può proprio sbagliare. Vantaggio super meritato dei rossoneri al minuto 21.

I rossoneri avevano appena trovato la superiorità numerica: dopo la revisione al Var era stato espulso il giallorosso Siebert per un fallo su Nkunku che ha impedito una chiara occasione da gol. Già un cambio per Di Francesco con Gaspar al posto di N'Dri.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Odogu, Estupinan, Athekame; Modric, Fofana; Pulisic, Balentien. All. Marco Landucci.

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé, Berisha, Helgason; N'Dri, Camarda, Morente. A disp.: Falcone, Samooja; Gallo, Gaspar, Kouassi; Coulibaly, Gorter, Kovač, Ramadani, Sala; Pierotti, Štulić. All. Di Francesco.

LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-LECCE

Arbitro: Tremolada di Monza.

Assistenti: Bahri - Barone

IV ufficiale: Sozza

VAR: Maggioni

AVAR: Mazzoleni

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: martedì 23 settembre 2025

Ora: 21:00

Stadio: San Siro

Diretta TV: Mediaset

Web: MilanNews.it