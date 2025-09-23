MIL-LEC (1-0): intervallo. Il Milan domina ma segna solo una volta: si sblocca finalmente Gimenez

Un ottimo primo tempo del Milan che parte a razzo contro il Lecce nel sedicesimo di finale di Coppa Italia Frecciarossa a San Siro e va all'intervallo sopra di un gol. Nei primi 20 minuti i rossoneri hanno cinque nitide palle gol: tre con Santiago Gimenez più due clamorose con Rabiot e Nkunku. Al 18° la prima svolta positiva per la gara rossonera con l'espulsione di Siebert, centrale tedesco mandato sotto la doccia grazie all'aiuto del Var che giudica il suo intervento su Nkunku come DOGSO.

Poco dopo il Milan sfrutta subito la superiorità numerica e va in vantaggio con Santiago Gimenez: forse il gol più atteso di questo inizio stagione. Ottimmo sviluppo sulla sinistra con Davide Bartesaghi che trova un traversone perfetto per Gimenez che, a porta vuota, non può sbagliare e si scrolla di dosso tanta tensione accumulata. Il Milan, pur col vantaggio, continua ad attaccare e va vicino al raddoppio con Rabiot, che prende la traversa, e con una clamorosa punizione di Pavlovic tolta dall'incrocio da un'altrettanto clamorosa parata di Fruchtl. Se c'è un minimo rimpianto in questo primo tempo del Milan è non aver trovato più gol. Nella ripresa si può porre rimedio.