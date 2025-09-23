MIL-LEC (2-0): fuori tra gli applausi Saele e Nkunku: dentro Pulisic e Athekame
Doppio cambio per Massimiliano Allegri: esce un commovente Alexis Saelemaekers, autore di un assist, e insieme a lui un ottimo Cristopher Nkunku. Entrambi i giocatori salutati da una lunga standing ovation. Al loro posto dentro Zachary Athekame e Christian Pulisic.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (61' Athekame), Loftus-Cheek, Ricci (45' st Fofana), Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku (61' Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Odogu, Estupinan; Modric, Balentien. All. Marco Landucci.
LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé (45' st Pierotti), Berisha, Helgason (45' st Gorter); N'Dri (22' Gaspar), Camarda, Morente. A disp.: Falcone, Samooja; Gallo, Kouassi; Coulibaly, Kovač, Ramadani, Sala, Štulić. All. Di Francesco.
LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-LECCE
Arbitro: Tremolada di Monza.
Assistenti: Bahri - Barone
IV ufficiale: Sozza
VAR: Maggioni
AVAR: Mazzoleni
DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: martedì 23 settembre 2025
Ora: 21:00
Stadio: San Siro
Diretta TV: Mediaset
Web: MilanNews.it
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan