MIL-NAP (1-0): meraviglia di Pulisic, gol di Saelemaekers! Rossoneri avanti!

Il Milan è già in vantaggio! Sono passati tre minuti e si è già sbloccato il big match di San Siro contro il Napoli. Azione meravigliosa di Pulisic che semina il panico sulla fascia sinistra e poi dal lato corto dell'area di rigore trova l'inserimento sul palo opposto di Alexis Saelemaekers che deve solo spingere in porta.

Che partenza del Diavolo: 1-0!