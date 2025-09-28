MIL-NAP (2-0): intervallo. Pulisic infermabile, Milan solido: continuare così

Intervallo di Milan-Napoli a San Siro, con i rossoneri sopra di due gol. In entrambe le reti c'è lo zampino di Christian Pulisic, il miglior giocatore del Milan: l'americano dopo tre minuti, con un'azione personale meravigliosa sulla fascia sinistra, ha lasciato sul posto due avversari e ha trovato sul palo opposto l'inserimento di Alexis Saelemaekers che mette dentro a porta vuota, tornando al gol con la maglia rossonera.

Dopo i primi 15 minuti di fuoco, il Milan si sistema nella sua metà campo e aspetta i partenopei, pronto a ripartire. Così fa al 31° minuto con una bella azione targata Pavlovic-Fofana-Pulisic, con lo statunitense che segna. Il Napoli ha creato alcune palle gol ma il Milan si è dimostrato abbastanza solido: ora bisogna continuare così.