MIL-NAP (2-0): raddoppio rossonero, gol di Pulisic! Che azione!

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:19News
di Francesco Finulli

Il Milan raddoppia contro il Napoli! Dopo l'assist Christian Pulisic firma anche il gol! Sempre lui, l'americano segna il sesto gol stagionale a termine di un'azione meravigliosa del Diavolo: grande break di Pavlovic che si incunea sulla fascia sinistra gioca il pallone in mezzo all'area per Fofana che appoggia per l'inserimento di Pulisic che batte a rete a botta sicura spiazzando Meret.

31° minuto, Milan-Napoli 2-0!