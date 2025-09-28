MIL-NAP (2-1): espulso Estupinan, il Napoli la riapre su rigore. Esce Pulisic

di Francesco Finulli

Possibile svolta della partita: calcio di rigore per il Napoli al minuto 56° con Estupinan che fa fallo da cartellino rosso su Politano dopo che Maignan aveva compiuto un miracolo su McTominay. Inizialmente Chiffi aveva solo ammonito il sudamericano, espulso poi con revisione al Var.

Dal dischetto si presenta Kevin De Bruyne che batte Maignan e riapre la gara: 2-1 al 60° minuto e oltre mezz'ora di sofferenza per la squadra di Allegri. Il tecnico toscano intanto è stato costretto a togliere Pulisic, tributato con una standing ovation, e inserire Bartesaghi per sopperire al buco lasciato dall'ecuadoregno.