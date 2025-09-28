MIL-NAP (2-1): infortunio per Tomori. Entrano De Winter e Loftus

MIL-NAP (2-1): infortunio per Tomori. Entrano De Winter e Loftus
Oggi alle 22:26
di Francesco Finulli

Doppio cambio per il Milan, uno è obbligato. All'80° Allegri è costretto a togliere Fikayo Tomori vittima di un problema fisico che lo ha costretto a sedersi a terra: al suo posto entra Koni De Winter.

Cambio anche a centrocampo con Loftus-Cheek che sostituisce Fofana.