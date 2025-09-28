MIL-NAP (2-1): riecco Rafael Leao, entra anche Athekame

di Francesco Finulli

È il momento di Rafael Leao, dopo un mese e mezzo dal suo infortunio contro il Bari in Coppa Italia, il numero 10 portoghese rientra in campo e lo fa in una situazione molto complicata, sopra di un gol ma sotto di un uomo al cospetto di un Napoli agguerrito. Gli lascia il posto Gimenez.

Doppio cambio per Max Allegri che decide di buttare nella mischia anche Zachary Athekame che rileva Saelemaekers. Siamo al minuto 69.