MIL-NAP (2-1): riecco Rafael Leao, entra anche Athekame
MilanNews.it
È il momento di Rafael Leao, dopo un mese e mezzo dal suo infortunio contro il Bari in Coppa Italia, il numero 10 portoghese rientra in campo e lo fa in una situazione molto complicata, sopra di un gol ma sotto di un uomo al cospetto di un Napoli agguerrito. Gli lascia il posto Gimenez.
Doppio cambio per Max Allegri che decide di buttare nella mischia anche Zachary Athekame che rileva Saelemaekers. Siamo al minuto 69.
Pubblicità
News
live mnConte: "Venire a San Siro, contro il Milan, giocare a calcio e creare occasioni da gol non è da tutti"
Rabiot a DAZN: "C’è uno spirito forte, giochiamo con uno stato d’animo positivo. Ci divertiamo anche a difendere"
Le più lette
2 LIVE MN - Milan-Napoli (2-1): tre punti di qualità, sofferenza e spirito di sacrificio. Rossoneri primi in classifica
Primo Piano
live mnLIVE MN - Milan-Napoli (2-1): tre punti di qualità, sofferenza e spirito di sacrificio. Rossoneri primi in classifica
Luca SerafiniPerdonate Conte, non perdonate Sala. E basta con Maignan! Cosa cambia Leao. La storia di Michele
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Perché difendo il soldato Gimenez. No allo stadio è tradire Milano
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com