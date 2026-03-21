MIL-TOR (3-1): dopo 144 giorni riecco il Bebote. Gimenez torna in campo

MIL-TOR (3-1): dopo 144 giorni riecco il Bebote. Gimenez torna in campoMilanNews.it
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Oggi alle 19:37News
di Manuel Del Vecchio

Dopo 144 giorni, era il 28 ottobre 2025, Santiago Gimenez torna in campo! Al minuto 77 di Milan-Torino Allegri lo fa entrare al posto di Pulisic: il messicano è stato out a lungo per un problema alla caviglia che ha richiesto anche un'operazione chirurgica.