MIL-TOR (3-1): doppio cambio Milan, dentro Nkunku e Ricci

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Doppio cambio per il Milan al minuto 70, con Allegri che fa entrare Nkunku e Ricci per Fullkrug e Fofana. Dopo i due gol che hanno portato la gara sul 3-1 i rossoneri sono calati vistosamente e Allegri è andato su tutte le furie: i due cambi sono arrivati anche per svegliare la squadra che si stava cullando sul doppio vantaggio.