MIL-TOR (3-2): ultimo cambio per Allegri, dentro Odogu

MIL-TOR (3-2): ultimo cambio per Allegri, dentro OdoguMilanNews.it
Oggi alle 19:51News
di Manuel Del Vecchio

Allegri corre ai ripari e nei minuti di recupero torna a cinque dietro: esce Saelemaekers ed entra il giovane Odogu, che va a fare il braccetto di destra. Poco fa lo sfogo di Allegri, riportato da Federica Zille, dopo il rigore assegnato al Torino: "Io ci provo a stare calmo ma così mi fate passare la voglia. Io smetto di allenare".