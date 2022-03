Milan, 25 marzo 2006: Shevchenko segna la sua ultima rete in Serie A

MilanNews.it

Il 25 marzo 2006 Andriy Shevchenko segnò la sua ultima rete in Serie A. In quell'occasione il Milan ospitò la Fiorentina a San Siro per la trentunesima giornata, passando per 3-1 grazie alla rete dell'attaccante ucraino che si unì a quelle siglate successivamente da Kakà e Gattuso. Shevchenko con la maglia del Milan ha segnato 127 gol nel massimo campionato italiano.