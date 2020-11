Milan, 4 gol su 5 subiti da palla inattiva. Ma il Verona...

Il Milan, stando a quanto riportato dalla redazione di Opta, è la squadra che in percentuale subisce più gol da palla ferma in questo campionato (80% - 4/5) – dall’altra parte il Verona è l’unica formazione a non aver ancora incassato gol su calcio da fermo. In aggiunta, il Verona è con il Genoa una delle due squadre a non aver trovato ancora il gol su palla inattiva nel torneo in corso.