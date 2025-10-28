Milan, a Bergamo per evitare di perdere altri punti. Al rush finale...
MilanNews.it
Stasera il Milan va in campo a Bergamo contro l'Atalanta, dopo il pareggio contro il Pisa. Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha affrontato il discorso mettendo in campo tutte le sue abilità da grande comunicatore: "Mi è piaciuta la reazione dopo l'1-1". Il fatto, però, è che una squadra che sta affrontando un determinato percorso non può permettersi di perdere per strada punti del genere.
Questi sono punti che, alla distanza, peseranno in maniera importante. Tra Cremonese e Pisa sono cinque lunghezze in meno. Magari ora potrebbero anche passare in secondo piano, ma al rush finale potrebbero portare rimpianti clamorosi.
Pubblicità
News
Milan, a gennaio rinforzi sul mercato. Riscossa: settimana cruciale. Quante polemichedi Antonio Vitiello
Le più lette
2 Tragedia per il secondo portiere dell'Inter Martinez: investe in auto e uccide un signore in carrozzina
Primo Piano
Modric instancabile e insostituibile: contro l'Atalanta giocherà la nona partita consecutiva da titolare
Pietro MazzaraMilan-Como a Perth: siamo al 50 e 50. Gimenez e la sindrome di Crespo. Parliamo del fallo su Gabbia o no?
MN - Lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Pulisic. Recupero stimato in 3 settimane
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com