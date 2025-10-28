Milan, a Bergamo per evitare di perdere altri punti. Al rush finale...

Milan, a Bergamo per evitare di perdere altri punti. Al rush finale...MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:50News
di Federico Calabrese

Stasera il Milan va in campo a Bergamo contro l'Atalanta, dopo il pareggio contro il Pisa. Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha affrontato il discorso mettendo in campo tutte le sue abilità da grande comunicatore: "Mi è piaciuta la reazione dopo l'1-1". Il fatto, però, è che una squadra che sta affrontando un determinato percorso non può permettersi di perdere per strada punti del genere.

Questi sono punti che, alla distanza, peseranno in maniera importante. Tra Cremonese e Pisa sono cinque lunghezze in meno. Magari ora potrebbero anche passare in secondo piano, ma al rush finale potrebbero portare rimpianti clamorosi. 