Milan, a luglio riprenderanno i discorsi per il rinnovo di Leao

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, un'altra questione centrale e spinosa dell'estate rossonera sarà la trattativa per il rinnovo di contratto di Rafael Leao, in scadenza nel 2024 e che il Milan vuole blindare dopo la stagione esaltante che il portoghese ha disputato. Secondo la rosea, i discorsi per il prolungamento riprenderanno a luglio, dopo la definizione dei ruoli in dirigenza in via Aldo Rossi e dopo che il classe '99 tornerà dalle vacanze. La volontà di entrambe le parti è quella di continuare insieme.