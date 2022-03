Milan, a Napoli sfida Scudetto (quasi) decisiva. Ibra non poteva mancare: la formazione

MilanNews.it

© foto di ALBERTO LINGRIA

Martedì il derby contro l’Inter valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. Oggi la sfida al “Maradona” contro il Napoli, delicatissima in chiave lotta Scudetto. Si sapeva che questa sarebbe stata una settimana importantissima per il Milan ed è altamente necessario che i rossoneri sappiano chiuderla al meglio per tenere aperte le proprie ambizioni tricolori.

Sfida quasi decisiva

Quella di questa sera sarà una sfida complicata, contro un avversario capace di trattare benissimo il pallone e di aggiungerci una fisicità importante, circondato dall’entusiasmo e dall’affetto dell’intera città ai piedi del Vesuvio. Il Milan, però, ha tutte le carte in regola per far bene anche in questo big match; contro le piccole Giroud e compagni hanno sofferto, ma è contro le grandi che riescono sempre a tirar fuori qualcosa in più. E oggi è uno di quei giorni. Non è una sfida da dentro o fuori, ma molto del percorso degli ultimi mesi di stagione dipende dal risultato di questa sera.

La probabile formazione

Ovviamente, Pioli schiererà il miglior 11 a sua disposizione, tenendo presente l'indisponibilità per infortunio di Romagnoli e il recupero per la panchina di Ibrahimovic. Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez davanti al portiere Maignan. In mezzo confermata la coppia Tonali-Bennacer, perché Kessie giocherà nuovamente da trequartista centrale al posto del titolare Diaz e del soldatino Krunic; al suo fianco Leao e uno tra Messias e Saelemaekers, con il primo favorito sul secondo. Davanti Giroud, ancora panchina per Rebic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao, Giroud.