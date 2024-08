Milan, a Parma con i tre nuovi acquisti. Ma solo uno sarà titolare

Per Parma-Milan mister Paulo Fonseca ha convocato tre dei quattro nuovi acquisri estivi, visto che Morata è attualmente indisponibile per infortunio (ma ha voluto comunque viaggiare con la squadra): Emerson, Fofana e Pavlovic sono tutti a disposizione per la sfida di domani pomeriggio al Tardini.

Del trio però solo uno partirà da titolare, ovvero Pavlovic, Emerson e Fofana, come ammesso dallo stesso Fonseca, sono ancora indietro di condizione e non sono pronti per partire dall'inizio in un match ufficiale.