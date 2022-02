Milan, a Salerno riecco Theo Hernandez dopo la squalifica

Dopo aver saltato la sfida casalinga contro la Sampdoria per squalifica (era stato espulso nella gara precedente contro l'Inter), Theo Hernandez è pronto domani sera in casa della Salernitana a ritornare in campo. E il francese lo farà ovviamente dal primo minuto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport che riferisce anche che a destra ci sarà Davide Calabria.