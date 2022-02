Il Milan di Stefano Pioli domani sera giocherà fuori casa contro la Salernitana. I rossoneri, al momento, risultano essere la seconda squadra migliore per rendimento in trasferta, con 29 punti conquistati in 12 partite (solo l’Atalanta ha meglio con 30 punti). Il Diavolo a Salerno cerca la vittoria esterna numero 10 su 13 partite.