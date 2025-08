Milan, Acqua Santa Croce diventa Official Water Partner e Regional Partner per l'Italia del club rossonero

AC Milan e Acqua Santa Croce sono felici di annunciare l'avvio di una nuova e significativa partnership. L'azienda di riferimento nel settore delle acque minerali italiane diventa Official Water Partner e Regional Partner per l'Italia del Club rossonero.

L'accordo si fonda su valori condivisi e una visione comune: promuovere uno stile di vita sano, responsabile e orientato al benessere, valorizzando il territorio e le persone, e ponendo particolare attenzione alla cura del benessere fisico e mentale, non solo degli atleti ma di tutta la popolazione aziendale.

Acqua Santa Croce rappresenta l'eccellenza italiana nell’attenzione alla qualità e alla sostenibilità. L'acqua viene imbottigliata direttamente alla fonte, seguendo un processo produttivo all'avanguardia, alimentato da energia 100% rinnovabile e basato su materiali interamente riciclabili, come PET e vetro, a conferma dell'impegno concreto dell'azienda verso un futuro più sostenibile.

A partire dalla stagione 2025/26, Acqua Santa Croce accompagnerà i calciatori e le calciatrici rossonere durante ogni fase della loro attività, dagli allenamenti alle partite, diventando parte integrante del loro percorso sportivo. Questa partnership non è soltanto un'unione tra due eccellenze nei rispettivi ambiti, ma rappresenta un'alleanza di intenti, orientata a valorizzare l'impegno costante per migliorare sé stessi e il mondo che ci circonda, con un'attenzione concreta verso i temi di sostenibilità.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha dichiarato: "Siamo lieti di accogliere Acqua Santa Croce nella famiglia rossonera nell'ambito di una partnership che nasce da un profondo allineamento valoriale. Il Milan è un Club che guarda al futuro con ambizione e consapevolezza, e in Acqua Santa Croce abbiamo trovato un Partner che condivide appieno questa nostra visione. Questa collaborazione rappresenta un passo concreto verso un modello di sport e impresa sempre più virtuoso e sostenibile, in cui la performance è il risultato di qualità, passione e attenzione per ogni dettaglio, dentro e fuori dal campo".

"Siamo orgogliosi di avviare questa importante collaborazione con un Club prestigioso come AC Milan" - ha dichiarato Andrea Colella, General Manager di Santa Croce Srl, società di proprietà della famiglia Colella. "Per noi, sport e acqua rappresentano da sempre un binomio naturale e inscindibile. Accompagnare una realtà così iconica significa condividere valori comuni: l'eccellenza, la cura del dettaglio, l'energia pulita e il rispetto per il corpo e l'ambiente. Acqua Santa Croce, grazie al suo basso residuo fisso, al contenuto equilibrato di sali minerali e ai livelli minimi di nitrati, è considerata una delle acque più pure d'Italia. Una scelta ideale per chi, come gli atleti, cerca il massimo anche nell'idratazione quotidiana. Quella con il Milan non è solo una partnership: è un incontro tra eccellenze. Come loro scendono in campo per vincere, noi lo facciamo ogni giorno con un’acqua pura, leggera e sostenibile".