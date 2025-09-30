Milan, ad Allegri non è piaciuto il calo dopo il gol del 2-0 al Napoli

Secondo quanto riferisce Repubblica in edicola questa mattina, nella vittoria di domenica del Milan contro il Napoli a San Siro, a Massimiliano Allegri non è piaciuto l’atteggiamento del Diavolo nella mezz’ora tra il 2-0 segnato da Christian Pulisc e il rigore trasformato da Kevin De Bruyne: la squadra rossonera ha infatti concesso troppo, fino a quando non è rimasta in inferiorità numerica per l'espulsione di Pervis Estupinan in occasione del penalty per gli azzurri.

