Milan, ad Atene con praticamente tre risultati a disposizione: i rossoneri non passano il turno solo se...

Il Milan si giocherà la qualificazione ai sedicesimi di Europa League domani sera nell'ultima gara in casa dell'Olympiacos, dove i rossoneri avranno praticamente tre risultati a disposizione: il Diavolo passerà infatti il turno in caso di vittoria, pareggio e anche sconfitta, ma non 2-0, 3-1 (passerebbero i greci per differenza reti) o con 3 gol di scarto.