Milan, ad oggi è la terza squadra in Europa che ha speso di più sul mercato

Guardando a dati e numeri del mercato estivo si può sottolineare un dato che riguarda il Milan. In queste prime settimane di trattative, anche se non è ancora ufficialmente iniziato il calciomercato, i rossoneri hanno già sostenuto operazioni importanti. Con 42 milioni spesi tra Maignan e Tomori, la squadra rossonera è la terza squadra che ha speso di più sul mercato. Davanti al Milan, in particolare, figurano il Bayern Monaco (42.5 milioni) e il Lipsia (68 milioni di euro).