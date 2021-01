Milan ai quarti di Coppa Italia: rossoneri avanti su tutti i fronti

Il Milan approda ai quarti di finale di Coppa Italia per il dodicesimo anno consecutivo, ma col Torino, battuto agilmente sabato, ci vogliono i calci di rigore. Partita dominata per lunghi tratti, con due pali e alcuni interventi decisivi di Milinkovic-Savic, ma rossoneri che piacciono per spirito di squadra e la Coppa Italia è utile per dare indicazioni in vista del campionato: si rivede Zlatan Ibrahimovic dal 1' dopo 51 giorni. Lo svedese gioca 45', necessari per recuperare la forma in vista dei prossimi impegni. Dopo quasi un anno si rivede Musacchio mentre Kalulu è finalmente collocato a destra, dove mostra tutte le sue qualità. Tatarusanu si dimostra dodicesimo azzeccato: già in Europa League si era ben disimpegnato, contro il Torino è attento e infine neutralizza il calcio di rigore di Rincon, decisivo per la qualificazione. Pioli si mostra orgoglioso della prova dei suoi, capaci ancora una volta di soffrire ma di superare compatti l'ostacolo. Milan che ha iniziato prima di tutti la stagione e che ancora tiene botta, primo in classifica in Serie A e avanti in tutte le competizioni. Chapeau.