Milan, Allegri ha voluto a tutti i costi Modric: la solo presenza del croato ha contribuito ad alzare subito il livello degli allenamenti

Massimiliano Allegri, che fin dal primo giorno ha creato un grande feeling con Luka Modric, ha voluto a tutti i costi il campione croato, convinto fin dall’inizio che i quarant’anni non avrebbero rappresentato un problema. Come riporta stamattina il Corriere della Sera, non tutti la pensavano così, ma alla fine aveva ragione l'allenatore livornese: la sola presenza del croato, con la sua etica del lavoro, la sua classe, la sua umiltà, ha contribuito ad alzare subito il livello degli allenamenti.

Se Modric è arrivato a questo livello anche a 40 anni, è perchè non lascia nulla al caso: l'alimentazione, la gestione del sonno, dello stress e del fisico, Luka è attento su tutto. "A Milanello è sempre fra i primi ad arrivare e fra gli ultimi ad andarsene, insieme a Rabiot. Raccontano che, a differenza dell’anno scorso, adesso all’allenamento non arriva in ritardo più nessuno. Fra i giocatori gira una frase: 'Se si presenta puntuale lui che ha vinto 6 Champions, con che faccia arrivi in ritardo tu?'" scrive il Corriere della Sera che parla poi di "effetto Modric". 
 