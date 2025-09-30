Milan, Allegri ha voluto a tutti i costi Modric: la solo presenza del croato ha contribuito ad alzare subito il livello degli allenamenti
Massimiliano Allegri, che fin dal primo giorno ha creato un grande feeling con Luka Modric, ha voluto a tutti i costi il campione croato, convinto fin dall’inizio che i quarant’anni non avrebbero rappresentato un problema. Come riporta stamattina il Corriere della Sera, non tutti la pensavano così, ma alla fine aveva ragione l'allenatore livornese: la sola presenza del croato, con la sua etica del lavoro, la sua classe, la sua umiltà, ha contribuito ad alzare subito il livello degli allenamenti.
Se Modric è arrivato a questo livello anche a 40 anni, è perchè non lascia nulla al caso: l'alimentazione, la gestione del sonno, dello stress e del fisico, Luka è attento su tutto. "A Milanello è sempre fra i primi ad arrivare e fra gli ultimi ad andarsene, insieme a Rabiot. Raccontano che, a differenza dell’anno scorso, adesso all’allenamento non arriva in ritardo più nessuno. Fra i giocatori gira una frase: 'Se si presenta puntuale lui che ha vinto 6 Champions, con che faccia arrivi in ritardo tu?'" scrive il Corriere della Sera che parla poi di "effetto Modric".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan