Milan, Allegri torna a Torino da ex: contro la Juve però il bilancio non è positivo

Oggi alle 18:48News
di Niccolò Crespi

Il Milan si prepara ad affrontare all'Allianz Stadium di Torino la Juventus nella 6ª giornata di Serie A 2025/26. I rossoneri, guidati da mister Allegri, sfideranno la squadra allenata da Tudor in un match che promette emozioni. Entrambe le squadre sono in ottima forma, con il Milan che cerca di mantenere la sua striscia di vittorie consecutive. La Juventus, dal canto suo, vorrà difendere il proprio campo e continuare la sua imbattibilità in campionato. Ci avviciniamo al calcio d'inizio con le statistiche pre partita.

Allegri torna a Torino

Massimiliano Allegri è secondo come numero di panchine totali tra gli allenatori della storia della Juventus (420, dietro solo a Giovanni Trapattoni); contro la sua ex squadra, ha però un bilancio negativo: tra le formazioni affrontate almeno 10 volte da allenatore nel massimo campionato, quella bianconera è quella contro cui ha la peggior percentuale di vittorie (36.4%, frutto di quattro successi in 11 sfide - 1N, 6P).

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN
Allianz Stadium di Torino, ore 20:45
TV: Dazn
Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE
Arbirtro: Guida di Torre Annunziata
Asssitenti: Colarossi - Rossi C.
Quarto uomo: Ayroldi
Var: Di Bello
Avar: Ghersini