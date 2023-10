Milan allo stadio di Dortmund: breve discorso di Pioli alla squadra

vedi letture

Dopo essere sbarcato a Dortmund, il Milan si è recato subito allo Signal Iduna Park, lo stadio dove domani affronterà il Borussia nella seconda giornata del Girone F della Champions League 2023-2024. Come riferisce Sky, Stefano Pioli ha riunito in cerchio tutto il gruppo rossonero sul terreno di gioco e ha fatto un breve discorso alla sua squadra in vista del match di domani.