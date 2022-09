Milan, anche Lazetic assente contro la Sampdoria questa sera

MilanNews.it

Secondo quanto riportato dal nostro inviato a Casa Milan, Gianluigi Torre, anche il giovane attaccante serbo Marko Lazetic non era presente alla partenza del pullman per Genova. Il classe 2003 non sarà a disposizione di Pioli per la sfida contro la Sampdoria e si aggiunge alla lista degli indisponibili che conta al suo interno anche: Ibrahimovic, Florenzi, Rebic, Krunic e Origi. Questa sera, dunque, il Milan avrà a disposizione una sola punta di ruolo, Olivier Giroud.