Milan, arrivano i complimenti al Real Madrid di Ancelotti per la vittoria in Champions

© foto di Federico Titone

Anche il Milan si è congratulato con il Real Madrid di Carlo Ancelotti per la vittoria della Champions League. La società rossonera ha infatti pubblicato un tweet sul proprio profilo Twitter ufficiale, celebrando non solo la squadra ma anche l'allenatore più vincente nella storia della competizione. Quella ottenuta ieri sera, infatti, è la quarta Champions nella carriera di allenatore per Ancelotti, che proprio con il Milan vinse le prime due.