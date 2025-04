Milan-Atalanta, poche occasioni e tanti sbadigli: senza gol il primo tempo

Finisce 0-0 il primo tempo di Milan-Atalanta, partita valevole per il 33° turno del campionato di Serie A Enilive che si sta disputando a San Siro. Gara senza emozioni, se non una girata di Luka Jovic nel finale che non va lontano dalla porta: poche occasioni e tanti sbadigli. Per il resto c'è una squadra rossonera, anche oggi scesa in campo con il 3-4-3 visto a Udine, ordinata da un punto di vista difensivo e che concede il possesso palla all'Atalanta che però non trova varchi. La squadra di Conceicao prova a sfruttare le ripartenze in campo aperto ma fino a questo momento con scarso successo. Buono il posizionamento tattico dietro, ma serve più concretezza là davanti.

MILAN-ATALANTA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. A disp.: Torriani, Sportiello, Florenzi, Bartesaghi, Terracciano, Thiaw, Musah, Bondo, Sottil, Joao Felix, Chukwueze, Abraham, Gimenez. All. Sergio Conceiçao

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Cuadrado; Pasalic; Retegui, Lookman. A disp.: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kossounou, Suleman, De Ketelaere, Ruggeri, Samardzic, Brescianini, Maldini. All. Gian Piero Gasperini