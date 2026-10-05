Milan atteso da nove partite in 28 giorni. Amorim: "Non sto pensando a dare spazio a tutti, ma a schierare sempre l'undici migliore per vincere"

Milan atteso da nove partite in 28 giorni. Amorim: "Non sto pensando a dare spazio a tutti, ma a schierare sempre l'undici migliore per vincere"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:12News
di Enrico Ferrazzi
Ruben Amorim ha rilasciato un'intervista a SportMediaset nella quale ha parlato anche del tour de force che attende il Milan dopo la sosta

Il Milan ha ripreso oggi gli allenamenti a Milanello. Ancora assenti i nazionali rossoneri che sono attesi nel Centro Sportivo di Carnago tra domani e mercoledì. Dal prossimo impegno in casa del Sassuolo in programma domenica 11 ottobre alle 18 alla trasferta contro il Genoa dell'8 novembre, il Diavolo è atteso da nove partite in 28 giorni tra Serie A ed Europa League: Sassuolo, Salisburgo, Atalanta, Bournemouth, Udinese, Bologna, Inter, Ferencvaros e Genoa. 

Giocando ogni tre giorni, Ruben Amorim dovrà necessariamente far ruotare i suoi giocatori, con l'obiettivo di mettere sempre in campo la formazione migliore per portare a casa i tre punti. Queste le parole a SportMediaset del tecnico portoghese: "Non so cosa succderà in merito alle rotazioni di squadra che farò. Non sto pensando a dare spazio a tutti, ma a schierare sempre l'undici migliore per vincere".