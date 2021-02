Milan, auguri di buon compleanno a Nava: l'ex rossonero compie 52 anni

Oggi, 19 febbraio, è il compleanno di Stefano Nava. Nato a Milano nel 1969, l’ex difensore fra le altre anche del Milan, compie 52 anni. Nava ha giocato con la maglia rossonera per 4 anni in totale nella prima metà degli anni ’90, facendo parte del grande Milan targato, Arrigo Sacchi prima e Fabio Capello poi. Il suo palmares in rossonero parla di 2 scudetti, e Supercoppe Italiane, 1 Champions League, 2 Supercoppe Europee e 1 Coppa Intercontinentale.

Today is also Stefano Nava’s birthday, have a blast!



Un buon compleanno anche a un grande difensore degli anni ‘90: auguri Stefano! #SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/cM4z8WaNxn — AC Milan (@acmilan) February 19, 2021