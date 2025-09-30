Milan, Bartesaghi verso la prima da titolare in questo campionato

A causa del cartellino rosso rimediato contro il Napoli, Pervis Estupinan verrà fermato per un turno dal Giudice Sportivo e non sarà quindi a disposizione di Massimiliano Allegri per il secondo big-match in una settimana del Milan contro la Juventus, in programma domenica alle 20.45 a Torino. A prendere il suo posto sulla fascia sinistra sarà Davide Bartesaghi che giocherà così la sua prima gara da titolare in questo campionato (ha giocato dal 1' in Coppa Italia contro il Lecce). Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Di seguito il programma del sesto turno di Serie A Enilive 2025/2026:

VENERDÌ 3/10

ore 20.45, Hellas Verona-Sassuolo

SABATO 4/10

ore 15, Parma-Lecce

ore 15, Lazio-Torino

ore 18, Inter-Cremonese

ore 20.45, Atalanta-Como

DOMENICA 5/10

ore 12.30, Udinese-Cagliari

ore 15, Bologna-Pisa

ore 15, Fiorentina-Roma

ore 18, Napoli-Genoa

ore 20.45, Juventus-Milan