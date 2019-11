Milan, Bennacer ha dimostrato di valere più di 16 milioni

Analizzando i "top e flop" di questa prima parte di stagione, La Gazzetta dello Sport si sofferma anche su Bennacer, una delle note liete di questo Milan. Il centrocampista algerino - si legge - ha dimostrato di valere ben più dei 16 milioni di euro pagati dai rossoneri. In questa performance gioca anche l’effetto Coppa d’Africa, considerando che è stato indicato come il miglior giocatore di quella competizione quando la dirigenza di via Aldo Rossi aveva già chiuso l’affare con la società toscana.