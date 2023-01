MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Pareggio amaro per il Milan, che a San Siro contro la Roma ha ottenuto un solo punto nel 2-2 finale maturato ieri sera. Ismael Bennacer ha condiviso due foto sul proprio profilo Instagram ufficiale dopo la partita con i giallorossi, aggiungendo in didascalia: "San Siro, quanto mi sei mancato. Non abbassiamo la testa".