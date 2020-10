Milan-Boban, si cerca l'accordo pre giudiziale. Ecco a quanto emerge dalla relazione di bilancio

Come ormai noto, Zvonimir Boban ha intentato una causa contro il Milan a seguito del suo licenziamento per giusta causa avvenuto nello scorso mese di marzo a seguito dell’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui accusava il CEO, Ivan Gazidis, di aver preso decisioni al di sopra delle sue competenze, in particolar modo facendo riferimento ai contatti con Ralf Rangnick. Nella relazione di bilancio del Milan, nella parte relativa alle “passività potenziali e altre informazioni” si fa riferimento alla vicenda tanto è vero che viene scritto che: “Pur ritenendo infondate le motivazioni di varia natura che hanno portato all’interruzione per giusta causa del precorso rapporto con il signor Boban, ha, in via del tutto prudenziale stante l’alea insita nel giudizio, e stanziato in bilancio un fondo rischi. La voce «ammonta a 9.858 migliaia di euro e si riferisce allo stanziamento degli oneri di ristrutturazione del personale, agli oneri futuri relativi al personale tecnico “esonerato” ma ancora alle dipendenze della società, nonché allo stanziamento di indennità di buona uscita relative a calciatori ceduti definitivamente nel corso della campagna trasferimenti estiva 2020/2021”.