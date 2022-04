MilanNews.it

Quella di ieri sera contro il Bologna è stata per il Milan la partita in cui i rossoneri hanno effettuato più conclusioni senza trovare la via del gol in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/2005): 33. Un record non positivo per la squadra di Stefano Pioli.