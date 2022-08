Milan-Bologna, nei convocati di Mihajlovic presente "l'eroe" Sansone

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella lista dei convocati di Sinisa Mihajlovic diramata dal Bologna, negli attaccanti, è presente anche Nicola Sansone. La punta rossoblù è stato l'eroe di Bologna-Inter 2-1 dello scorso campionato, ovvero la partita che ha permesso al Milan di rimanere in vetta alla classifica con due punti di vantaggio sui cugini, mantenuti poi fino alla fine del campionato concluso con la vittoria dello scudetto. Al termine di quella partita, Sansone - che sfruttò l'erroraccio di Radu - fece una battuta indirizzata a Paolo Maldini chiedendo - ironicamente - di avanzare una proposta di trasferimento in rossonero come premio per il gol realizzato dopo il clamoroso errore del portiere rumeno.