Milan, Bonomi operato per la ricostruzione del legamento crociato

Milan, Bonomi operato per la ricostruzione del legamento crociatoMilanNews.it
Oggi alle 18:59News
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com

AC Milan comunica che Alessandro Bonomi, nella giornata odierna, è stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro.

L'operazione eseguita presso l'IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano è perfettamente riuscita.

Bonomi inizierà il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica tra circa quindici giorni.