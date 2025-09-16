Milan, Bonomi operato per la ricostruzione del legamento crociato
AC Milan comunica che Alessandro Bonomi, nella giornata odierna, è stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro.
L'operazione eseguita presso l'IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano è perfettamente riuscita.
Bonomi inizierà il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica tra circa quindici giorni.
