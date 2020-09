Milan-Brescia, le pagelle di Tuttosport: i migliori sono Kessié e Castillejo

Kessié e Castillejo sono stati i migliori in campo nell'amichevole contro il Brescia secondo le pagelle stilate dal quotidiano Tuttosport. Voto 7 per entrambi: l’ivoriano apre le danze con la rete dell’1-0, lo spagnolo piazza il tris nella ripresa. Bene anche Calabria, Kjaer, Calhanoglu e Colombo (voto 6.5 per loro), sufficienza piena per tutti gli altri. A partire da Tonali, che sfiora il gol con un bel tiro dalla distanza.